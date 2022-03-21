中學校長會勸勉積極面對DSE　教界將晤考評局反映考生關注

文憑試考期仍未有確實定案，影響考生備試心情。中學校長會今日(21日)發表一封給予今屆DSE考生的公開信，鼓勵考生積極面對，而信中亦有提到，該會今早與考評局反映意見，望當局處理受疫情牽連的考生，例如受檢疫的學生能否在特別考場應考，以及在評級及訂定優異表現時，能更公平反映考生水平。

中學校長會執行委員會今日撰寫一篇題為「給2022香港中學文憑考試考生的信——你們還好嗎？」的文章，問到考生因升上高中就面對社會事件和新冠疫情，學校長時間停課、線上課、半天面授課，而高中階段最重要的其他學習經歷幾近全無，高中生涯即將完結，是否不圓滿？

校長會指出，這些欠缺或令學生學懂了珍惜，而學生面對DSE的考試路，是否崎嶇難行？文中又指，反問考評局「疫情持續不退，DSE的改動為何要那麼零碎地分期推出？」，中五學期中，上年2月才通知取消10科校本評核；但有同學的校本評核已開展，「讓人難以理解」。

上年6月公布取消中文科的說話能力考核，同時精簡多個選修科的筆試和體育、音樂實習考試的評核要求。距離開考試前兩三個月，即今年1月宣布取消英文科口試，2月宣布筆試由4月22日至5月14日舉行，考試時間表縮短了7天，60%考生將會在首兩周內考完全部科目，星期日下午、公眾假期都排滿了，甚至同一天應考兩個選修科。校長會冀考生可好好照顧自己的身體、心理、精神健康，好好面對挑戰。

校長會指，今早仍就考生關注的問題與考評局溝通，希望能處理受疫情牽連的考生，例如受限區域的考生是否可優先檢測；受檢疫令影響的考生可否獲安排特別考場應考；因疫情而未能考試的考生可否有更公允的成績估算安排。此外，該會盼望考評局能充分考慮今屆考生的高中學段不完整，學習時數及鍛煉機會均不能與其他屆別的考生相比，在文憑試評級及訂定優異表現(5*及5**)時，能更公平反映考生的學術水平。

該會又勸勉考生勿再分心去思考DSE是否還有變數，應集中精神，保持自己身心健康，按個人能力好好溫習，可退一步想，困境或許便是人生必經的試煉。再難的路，也有出路。