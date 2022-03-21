今增14068確診　包括5輸入個案　快測平台佔9545宗

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(21日)新增4,523宗經核酸檢測確診個案，包括5宗輸入個案，其餘均屬本地病例；另錄得9,545宗經快速測試呈報平台登記及成功確認。因此今日共新增14,068宗個案，第5波至今累計個案1,049,127宗，當中683,985宗從核酸檢測中找到，另外365,152宗為快速檢測呈報個案。另再有223名確診患者離世，其中44宗屬滯後呈報的死亡個案。

由衞生署公共衞生化驗服務處分析的確診個案中，沒人懷疑感染Delta變種，另有1,714宗疑染Omicron，有18宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。5宗輸入個案方面，3名確診人士分別自昨日(20日)由印度、巴林、新加坡入境，另有1名患者乘國泰航空「CX795」航班自印尼到港，及1人乘「EK384」自泰國入境。

昨日無新增院舍出現新冠爆發，過去兩周新增174間院舍有爆疫，其中61間為殘疾人士院舍、111間安老院舍，影響3,705院友、957個員工。