再多223名確診者死亡　其中179人昨日離世

再有新冠患者死亡！醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(21日)表示，新增223宗呈報死亡個案，包括179宗為昨日(20日)離世，另有44宗屬滯後個案。連同早前錄得27宗的非醫管局死亡個案，第5波疫情截至目前共有5,906名死者，涉2,329名女子及3,577名男子，年齡介乎11個月至112歲。目前有281宗死亡個案已完成全基因排序，其中24宗感染Delta變種病毒，佔整體8.5%；另有257宗疑為Omicron。

較年輕死者個案方面，其中2宗死因未必與新冠病毒有直接關係，可能與本身疾病有較大關係，其中，1名沒有接種新冠疫苗的41歲男子，居於院舍，因血糖低而入院，經檢測發現確診，CT值高於30，確診第12天的檢測無發現病毒，其後轉至慈善護老院，但至昨日下午發現昏迷後離世；另一名57歲男死者同樣無打針，行動不便且患心臟病，他上月8日因心肌梗塞入院接受通波仔手術，當時已發現確診，術後轉至深切治療部留院，翌日轉送隔離病科治理，上月28日再轉至內科病房，期間CT值一直升高，他上周六(19日)因血壓急跌轉至內科病房，情況持續轉差，昨日下午離世。

另外，1名已打2針的56歲死者，本身有腎病需洗肚，今月2日因氣促、腳腫入院，檢測後發現確診，治療期間情況轉差，昨日凌晨5時離世；另有1名58歲男死者無打針，本身有肝硬化，上周二(15日)到明愛醫院急症室，有頭暈、氣促，經檢測發現患肺炎及確診，昨日下午離世；此外，1名無打針、58歲男死者，患糖尿病、曾中風，他本月3日到將軍澳醫院急症室時經快測確診，情況一直轉差，同樣在昨日下午離世。

至於滯後死亡個案中的1名14歲少年，李指他是從高處壟下，於上周三(16日)凌晨過身，之後進行既定程序時，才發現他有感染病毒。

李立業指出，現時新冠病亡率為0.56%，已打2新冠疫苗的死亡率為0.1%，打1針為0.62%，沒打針為2.75%。數字上明顯反映對防死亡而言，有打針比沒打針好。60歲或以上的死亡人數佔95.7%。

過去24小時再多43名患者情況危殆，當中21人沒接種疫苗；69人情況嚴重。另有179名患者死亡，分別102男77女，年齡介乎44歲至103歲，有98人居於院舍，167人是65歲以上長者，115位沒有接種疫苗，38位打2針，24位打1針，2人打齊3針。