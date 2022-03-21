12月份職位空缺按年升1.3%　餐飲服務業激增180%

新冠肺炎疫情第5波爆發前經濟回升，政府統計處今日(21日)發表去年12月就業及職位空缺的統計數字，指私營機構總就業人數上升1.3%，即增加3.5萬人，而職位空缺數目則為6.1萬個，較上年同期增加74%，約2.6萬個，其當中餐飲服務業職位空缺數目較去年同期激增180%，即增加3,410個職位空缺。

統計處資料亦顯示，去年12月60,980個私營機構職位空缺中，教育業佔最多，有6,510個；其次則是金融及保險業，佔6,160個。除清潔及同類服務業外，專業及商用服務業、人類保健服務業、餐飲服務業、零售業，則分別佔5,690個、5,540個、5,310個、5,270個。

所有選定行業的職位空缺數目較2020年同期均有所增加，餐飲服務業激增180%，增加3,410個，其次是人類保健服務業，較前年同期上升153%，增3,350個。而教育業亦大增71%，增加2,710個；零售業則上升81%，增2,360個。

至於就業人數，所有涵蓋行業合共僱用約272.3萬人。各選定行業的就業人數的變動不一，就業人數增加的行業主要有建築地盤(只包括地盤工人)，增加1.05萬人，增幅10.9%；餐飲服務業增加1.51萬人，增幅7.4%。另一方面，就業人數減少的行業主要有製造業，減少5,400人，減幅6.7%；資訊及通訊業減少1,800人，減幅1.7%。