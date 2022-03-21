疫情嚴峻影響立法工作　多條草案審議或須押後

疫情影響立法工作，多條草案審議或受影響甚至需要押後。政府於1月20日去信立法會內務委員會，提交本年度立法議程，共37條草案，當中上半年度涉及15條草案。惟適逢第5波疫情肆虐，中央指盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，立法會方面，大會僅處理具具立法效力的議程，並取消多個委員會會議，立法進度受到影響。上半年的15條草案當中，只有落實取消強積金對沖方案的僱傭及退休計劃法例 （抵銷安排）（修訂） 條例草案有進展，至於版權(修訂)條例草案、教育(修訂)條例草案等均是本屆政府需要追趕的工作。

以嚴重落後的版權條例為例，政府於去年底曾指出會以2014年的草案版本作藍本，向各界人士諮詢後，於今年上半年度提交立法會審議，但至今音訊全無。議員吳傑莊指出，疫情確實嚴重，但延遲修訂版權條例將會對本港經濟造成影響。他形容，十四五規劃中明確指出，香港需成為國際創科中心及知識產權交易中心，但版權條例過時，未能完全保障創作者。認為內地不少企業本願意在港申請新科技專利及商標註冊，但難免憂慮香港相關法律是否足夠健全，若因此選擇其他海外地區落戶，香港將面臨一定損失。他續稱，延遲修訂版權條例或許在近2年沒有指明損失，但對未來10年甚至20年的經濟發展則會有較大影響。

同樣原定於上半年提交的教育修訂條例草案，旨在將資助學校新僱用的教師的退休年齡，由60歲延展至65歲，同樣未有任何進展。本是校長的議員鄧飛指，至今仍未收到草案原文，政府亦無就此聯絡他。他指，如延遲審議草案，新入職的教師及校長將會受到影響，希望相關規定屬自願性質。他又稱，事上有不少校長退而不休想繼續工作。

上半年立法進展緩慢，本應在下半年審議的草案自然同受影響。受關注的草案包括防止殘酷對待動物（修訂）條例草案，該條例草案旨在向對動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」、加重殘酷對待動物罪行的罰則。議員陳克勤指出，該草案從政府角度一定不是最優先，但如押後草案卻會縱容殘酷對待動物的人士，形容「遲一日生效、又再多一個無辜小生命殘害」。他認為若一定要推遲審議，就應加強警方動物罪案警察專隊的執法行動，避免讓人產生錯覺、發放繼續虐待動物罰則較輕的錯誤信息。此外，他指出疫情問題雖然無奈，但立法會卻可加快審議，否則待政府換屆，可否繼續推行修訂都是未知之數。