取消強積金對沖法案委會審議　城規條例有新進展

第5波疫情下，政府早前提交的本年立法議程，多數或須延後審議。眾多條例當中，僅落實取消強積金對沖的僱傭及退休計劃法例 （抵銷安排）（修訂）條例草案，以及城市規劃（修訂）條例草案的工作料如期進行。

取消強積金對沖討論近10年，方案經改動後，立法會2月底終首讀《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，其後成立法案委員會討論，並在上周五(18日)召開首次會議。勞工及福利局局長羅致光早前指取消對沖安排意義重大，「積金易」平台預計2025年全面運行，同步推行專項儲蓄計劃及落實取消對沖安排。政府亦在去年的施政報告中提及，需在本立法年度內修例落實取消「對沖」。

另一方面，精簡發展的法定程序討論多年，近日亦有新進展，發展局表示正考慮設法縮短城市規劃委員會制訂法定圖則所需時間，由17個月壓縮至大約9個月並向立法會提交文件，立法會發展事務委員會亦將於明日(22日)召開會議討論相關事宜。

議員劉國勳指，疫情雖在首位，但未來發展都需要加快，期望城規條例在上半年得以通過，預料可節省建屋進度約2年半。他指，倘若政府在本年內可完成環境影響評估條例的修訂工作、精簡內部操作流程、解決地政署處理租約、地契等問題，整體進度可減少3至4年的時間。他指出，若政府有決心、順利在換屆前將相關條例提交立法會審議，相信就算換屆亦不會影響進度。