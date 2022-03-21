警搗和勝和淫窟拘17人 有妓女確診仍日接六客 專家憂病毒擴散

警方早前突擊搜查尖沙咀一酒店瓦解和勝和賣淫集團，拘捕1男主腦、5名男骨幹成員、8名非法入境性工作者及3名本地男嫖客，共9男8女。行動中，一名年約30歲的被捕妓女曾感染新冠肺炎。據悉，該女子中招期間繼續「開工」，每日接待5至6名恩客，恐交叉感染，並將傳播鏈帶入社區。有醫生表示，地下色情行業人士確診後未必主動求醫或呈報個案，加上客源不定，部分顧客又會光顧其他色情從業員，從而把病毒擴散至其他地方。

消息指，其中1名年約30歲、籍貫湖北的被捕妓女，報稱1月時從深圳來港，當時無感染新冠肺炎。她入境後留在酒店房內接客。即使2月中旬快測驗出新冠病毒仍未有停工，更每日接待5至6名客人。據悉，警方不排除該名女子提供性服務期間被確診的嫖客傳染，估計亦有嫖客因與該女子接觸而中招，形成傳播鏈。據了解，該湖北女子被捕時快速測試呈「一條線」，即現時已康復。由於現時疫情肆虐，警方警告市民如光顧性服務對健康會帶來極高風險。警方提醒市民，任何人士如明知而光顧非法留港人士，均有可能觸犯《入境條例》。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，性行為本身不會加快新冠傳播，但近距離、親密的人際接觸會有較高風險的交叉感染。梁續指，地下色情行業人士，因確診後未必主動求醫或呈報個案，加上色情從業員會接不同來源的客人，或令原本不屬於同一交際網絡的人士，經此媒介受感染，有些顧客又會光顧其他色情從業員，從而再把病毒擴散至其他地方。不過，他坦言色情行業的確診個案只是現時眾多傳播網絡之一，故對整體疫情影響不大。但若當局要實行動態清零，便需留意會否走漏涉及這一行業的個案。

警方先後拘捕1名懷疑男主腦、3名骨幹成員及2名內地女非法入境性工作者，上周五(18日)再於尖沙咀一酒店多間房間內，拘捕共6名內地女非法入境性工作者、2名賣淫集團本地男骨幹成員及3名涉嫌「協助未獲授權進境者留下」的本地男嫖客。

據了解，警方早前在深水埗設置路障期間，拘捕2名女非法入境者，繼而順藤摸瓜打擊一個跨境賣淫集團，該集團專門招攬內地女子非法來港工作，並提供酒店住宿，及後於加密社交程式上刊登性服務廣告招攬客人。