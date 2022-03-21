科威特納港府認可針卡名單　本周三起可用作登機憑證

港府認可科威特的疫苗接種紀錄，當地已打針港人後日起可返港。

港府今日(21日)公布，將認可科威特政府發出的新冠疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區(高風險)逗留的香港居民，用作登機來港的認可疫苗紀錄。相關安排將由後日(23日)凌晨零時起實施，政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。

政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求曾逗留A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄、由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件、由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件、香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局或認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件，或香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種紀錄。

科威特目前屬A組指明地區。由3月23日凌晨零時起，持有由科威特相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可疫苗列表」上的疫苗。