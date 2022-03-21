政府加快推地擬削公眾申述權利　環團批將政策失當諉過市民

發展局早前建議修訂《城規條例》等5條法例以加快發展，事件引起社會爭議。12個關注團體今(21日)直斥，政府將房屋政策失當、行政欠效率及未有善用棕地等問題，歸咎於《城規條例》拖慢土地發展，實為剝奪市民表達意見的權利。團體分析2012年至今，共24項牽涉48塊綠化帶中改劃申請，發現申請平均需至少3.3年時間，最長一項申請需時8.1年，然而當中公眾申述及公聽會平均需時不足3個月，佔整個程序所需僅7%，反映城市規劃並非拖慢發展的因素。

團體指，綠化地帶為城市規劃委員會近年經常審議的申請之一，當中改劃作公營房屋的比率高達95%，認爲公眾申述有助城規會審批項目時，更了解有關情況，尤其具爭議項目。

長春社公共事務經理吳希文以馬鞍山綠化地帶為例，地點鄰近樟木頭村、涉及兩幅公營房屋用地，政府於2014年公布發展意向，整個項目耗時共8年，但當中公眾透過城規會參與的時間只有108日，即只佔整個項目約3.7%時間。此外，位於油柑頭村，涉及2幅私營房屋亦耗時8.1年，但公眾參與及表達意見亦只有82日，佔比只有2.7%時間。團體直言，上述例子反映公眾於城規會參與的時間，根本不足以拖慢土地發展。

吳希文續指，過往有不少由民間提出申請改劃的例子，例如現時屬法定古蹟的景賢里，以及一級歷史建築的前政府總部西座。他認為，民間提出改劃申請時，有助令社會討論相關建築發展。

此外，就政府提出「先填海後規劃」的建議，綠色和平項目經理朱江形容此為倒退，並表示政府若不事先落實有關土地規劃或令發展變質。以於1990年進行填海的西九龍為例，該土地正是先填海的例子，當時就土地規劃並沒有詳細規劃，項目更涉款約120億港元。項目填海後，政府原承諾利用當中38公頃興建公營房屋，但時至今年只有8公頃興建公屋，另外約25%土地閑置作停車場及空地等超過10年，另有35公頃土地至今仍用做停車場及貨櫃場。團體憂上述情況會重蹈覆轍，認爲有必要先確定土地規劃用途方填海。

團體同時指出，根據目前環境影響評估條例的指南，當中列明應公開詳細土地用途後，讓公眾及持份者有時間考慮其他土地用途及不傷害環境選項方考慮填海，認爲政府新建議將違反環評原意。