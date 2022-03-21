港府立場搖擺不一　全民強檢終成夢話

疫情肆虐，政府早前宣布將推行全民強檢，更傳或配合禁足令實施，惟立場搖擺不定，三番四次更改論調，引起社會一片恐慌，市民難以適從。最終，歷經2個多月的討論後，特首林鄭月娥今日(21日)宣布暫緩全民強檢，指時機合適時再考慮，全民強檢最終僅成空中樓閣，惟日後是否重啟仍屬未知之數。

早於今年初，社會上有專家及議員要求推行全民強檢，但林鄭先於1月12日及1月18日，拒絕議員提出全民檢測的建議，並指沒有專家提出要求全民檢測，而香港亦不適合實施禁足令。其後於1月22日，林鄭又稱全民檢測要港人禁足不可行，直到2月8日，林鄭仍堅稱不會全民強檢，因需聚焦能力抗疫，把並非無限的資源，包括檢測、隔離和治療的資源，都要用得更加好。

但一星期後，疫情開始失控，社會聲音漸烈，政府亦改變論調。因此，林鄭在2月15日指原則上不反對做全民檢測，3日後更表示正制訂全民強檢方案，最終在2月22日宣布將有全民強檢，稱強調目前沒有「完全不可以出街」的想法，指禁足「不現實」，而她於3月2日亦指香港一定不會實施整個城市的禁足及封鎖。

但政府立場只維持大約2星期又再更改，林鄭率先於3月9日指全民強檢「不是優先去做」，因仍在規劃當中，何時啟動要考慮本港疫情以及如何達致最佳效果。其後，社會開始出現各種全民強檢消息，部分被證實為謠傳，包括網上流傳全民強檢將於3月26日實行，並有7日禁足日等。

最終林鄭於3月17日解畫，澄清3月26日開始強檢並非屬實，指「從來都無講過是當日」，並於今日宣布暫緩全民強檢，指時機合適時再考慮。