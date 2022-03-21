立法會議員劉智鵬確診　正家居隔離

疫情持續，立法會選舉委員會界別議員劉智鵬今早(21日)進行快速檢測，結果確診。他已完成接種3劑疫苗，正在家隔離。他最近返回立法會綜合大樓及中信大廈15樓的日期為2月10日。繼黃俊碩、麥美娟及梁文廣後，劉是第4名染疫的議員。

自1月24日起，立法會秘書處至今接獲176宗感染個案，今日收到劉智鵬確診個案外，亦收到陳紹雄議員辦事處及簡慧敏議員辦事處，合共2名職員快速檢測結果均感染病毒。陳的職員最近於中信大廈15樓上班的日期為3月10日，該名職員自2月至今沒有與陳議員接觸，而與他接觸的同事已進行快速抗原檢測，結果是沒感染病毒。至於簡的職員最近於3月15日返回中信大廈13樓，過去一個月沒有與簡接觸。

另外，秘書處3名職員的快速檢測結果為確診，他們來自資訊服務部及議會事務部，最近在綜合大樓上班的日期均在2月22日前。

由於上述人士近日沒有返回綜合大樓及中信大廈或只在辦公室短暫逗留，秘書處指今日無須就上述個案所涉地方進行消毒工作。

秘書處亦接獲中信大廈管理處通知，1名高層寫字樓與立法會辦公樓層無關的職員初步確診。該名職員最近的上班日期為3月14日。管理處表示，已安排對有關公眾地方及設施進行消毒。過去14天，中信大廈的累積感染個案共10宗，當中不包括立法會辦公樓層的個案。