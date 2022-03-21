警破「一條龍」超市盜竊集團 拘4骨幹及同黨起贓物

警方早前發現一個活躍3個月的店舖盜竊集團，涉及最少10宗店舖盜竊案，專門偷取超市的威士忌、清酒、紅白酒等，失物涉及41支酒精類飲品，每支價值由數百至2,000港元不等，總值約3萬港元。警方經深入調查後，接連拘捕3男1女(42至51歲)，相信集團骨幹成員及同黨已經落網。

灣仔警區刑事調查隊督察黎焯楓指，集團以「一條龍」式犯案，有相當精細的分工，由策劃、「踩線」、落手行動至將贓物變賣，均一手包辦。案中主腦會留意市場需要，指示同黨到各大超市，偷取當時較熱門的洋酒，賊人得手後便會登上接應車輛，將贓物交由主腦處理。主腦其後會在網上佯裝酒類分銷商，以低於市價約2至3成將贓物轉售。

灣仔警區情報組於本月詳細分析案情及錄影系統後，昨日(20日)鎖定一輛由犯罪集團用來作案的車輛，展開埋伏行動，趁集團成員犯案後將車輛截停，並當場拘捕涉案人士，並起回與案有關的失物。

行動中，警員另外檢獲一批包裝袋，相信集團將贓物放入袋內再作轉售，相信集團涉及另外至少9宗同類型案件，案發地點遍布港島及新界，失物總值約3萬港元，所有被捕人士仍被扣留調查。