香港紅十字會推人道服務　支援確診或離世者家屬渡難關

新冠肺炎疫情持續，香港紅十字會今日(21日)公布，因應疫情及社會需要，與毋忘愛聯手設立「聯繫愛」計劃，免費為離世者家屬提供一系列實務及情緒支援，包括有關身後事安排的資訊、情緒紓緩及輔導，支援相關家庭。有需要的市民可以發短訊至其通訊軟件，紅十字會團隊會提供適切幫助。

除「聯繫愛」計劃，紅十字會亦提供以下多項人道服務，在抗疫資訊、情緒支援及物資等方面支援有需要人士，包括設立「香港紅十字會抗疫同行熱線」，逢周一至日提供服務，解答抗疫及最新防疫措施，並提供心理支援、香港紅十字會及其他社區服務資訊，熱線運作首月已接聽超過8,000個電話。

該會又推行「檢疫之旅同行計劃」，為需要在檢疫中心或酒店檢疫的人士派發心理支援包，以協助紓緩其情緒及提供心理支援資訊。今年2月至4月將會繼續透過社區和學校網絡，每月為約2,100個低收入家庭或身體弱能的學童家庭派發口罩及搓手液。

香港紅十字會年初派出本地賑災服務隊，夥拍社區夥伴，向有需要的前線工作人員提出個人防疫物資，包括向葵涌區和中西區超過430位清潔工友派發個人防疫物資，包括口罩、搓手液、面罩和眼罩，向他們講解疫情相關資訊及防疫方法。此外，因應有個別前線工友確診，該會亦為相關清潔工友團隊額外提供100套快速核酸測試套裝。

香港紅十字會將因應疫情轉變持續評估社會需要，盡力提供適切的人道服務，與香港市民繼續同行，並呼籲市民「備災有道，你我做到」，發揮互助精神，鼓勵社會大眾及機構增強彼此之間的聯繫及支援，主動關心和幫助身邊有需要的人，共同應對疫情。