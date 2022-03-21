網站訛稱與社福機構買抗疫物資派街坊　擬眾籌80萬元

第5波新冠肺炎疫情失控，確診及死亡數字屢創新高，市民盲搶抗疫物資及日用品，人心虛怯下，往往就是騙徒渾水摸魚的好時機。近日有籌款網站打着為獨居長者、低收入家庭及劏房戶等旗號進行眾籌，聲稱善款用於購買快速測試劑，擬籌措逾80萬港元，合作機構包括鄰舍輔導會及教育中心。惟有關機構澄清，沒有參與或授權該平台籌款，並已通知警方處理。警方發言人稱正了解事件。

東網近日收到不少讀者爆料，指該眾籌平台假冒與多間機構合作，以籌款買快速測試劑提供予有需要的基層人士為幌子，捐款項目眾多，所籌款項由幾千至逾50萬港元不等，多個項目合計超過80萬港元。有市民質疑該平台經常轉換籌款的項目內容，亦聲稱捐款人可獲該平台發出感謝狀，而非一般正式慈善機構向捐款人發出單據的做法，手法異常，有市民起疑下，致電聲稱與該平台合作的機構查詢，得到的回覆是雙方沒有任何關係。

記者先後多次登入該網站，發現更新內容速度很快，列出多個籌款項目，並可捐款。惟未見讀者所指與某些機構合作的內容，未知是否接到投訴已移除。網站內設有專欄文章，有一則聲稱一名善心人吳先生，在2月聯絡該網站想做義工，經負責人配對後，吳親身到天水圍向長者派發物資，內容真偽不得而知。

經網站連結的Facebook專頁，是於本周一(14日)才成立，只有3則貼文，而Instagram亦沒有任何相片及0粉絲。記者致電網站顯示的電話，均是留言信箱，透過電郵對質，至今未獲回覆。

鄰舍輔導會回覆東網指，於上周三(16日)接到有市民查詢後發現有關募捐網站，暫時未接獲有人受騙的通知，網站聲稱該會需籌款以購買防疫物資予服務對象，其後立即致電該網站了解，惟一直未能成功，為保障市民，隨即向警方報案，並交由警方處理，同時在該會網站及Facebook作出澄清。鄰舍輔導會重申，並無參與或授權有關平台任何募捐計劃，如市民懷疑受騙，請即報警求助。

東網正向警方了解事件。