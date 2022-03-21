政Whats噏：「影後」車手係邊個？　竟然係佢...

政府日前話派發抗疫物資要趕落後，仲要發動地嘅義工幫手派。議員麥美娟尋日(20日)喺facebook 上載咗張相，話收到一位公務員朋友主動話幫佢做車手，又上連咗張，只係「影後」，完全見唔到個樣。究竟係邊個呢？佢就大賣個關子，叫網友估下，仲會喺今日（21日）先揭曉喎。

呢張「影後」又確實好難估，事關淨係睇到佢長頭髮、帶住Cap帽，亦帶咗口罩，得對眼可以睇到。但係網友就好踴躍去估，有人話係環境局常秘兼環境保護署署長謝小華；亦有網友話似係麥美娟嘅黨友，當中有個眼利嘅網友就估中咗。

終於今日揭蠱喇！麥美娟再放咗條片上網，仲開估話呢位「影後」車手就係運輸署署長羅淑佩，麥話羅早前聽宣傳片呼籲，需要人做車手送抗疫物資，所以就動聯絡佢哋，可以喺假期幫手做車手，麥話同呢個「影後」車手，送抗疫物資穿梭沙田大圍一帶有需要家庭，1個揸車另一個就幫手睇地圖。

條片仲見到佢哋到達目的地後，大家互相幫對方着上防護衣，跟住喺車尾攞出物資，由麥負責送貨上樓，羅就喺樓下睇車，派完物資後，羅拎住支消毒噴霧槍，幫佢哋全身消毒。

咁估中嘅網友有乜禮物先，係一個抗疫物資包，同被拉入隊幫手做義工。