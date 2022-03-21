政Whats噏：「保就業」剔除建造商　盧偉國斥不公打擊業界

政府上周公布推出新一輪嘅「保就業」計劃，但隨即就惹起爭議，遭炮轟計劃唔湯唔水。經民聯主席、工程界議員盧偉國(WK)都話建造業嘅朋友有強烈嘅反應，話聘請超過50名僱員嘅建造商被剔除在外，斥政府對業界唔公平，更加係打擊嚟添！佢更去信政府要求優化計劃，要保建造業。

WK喺信中力陳業界嘅苦況，首先直指失業率顯著回升，12月至2月呢3個月嘅整體失業率係4.5%，當中建造業整體失業情況加劇，升到6.2%，即係增加咗1.5個百分點，而其中最嚴峻嘅係「樓房裝飾、修葺及保養」行業，最新失業率急升3.4個百分點，高達8.9%，係各行業之中最差嘅。佢仲話業界聘用嘅從業員數十萬，加上家庭成員共涉及逾百萬市民，喺疫情中建造業失業率一直比全港整體高，最嚴峻時曾高達11%。

佢話工程建造亦配合政府應對疫情，力求行業不致停擺，而發展局喺月中公布延長政府工程合約工期同私人發展項目喺地契內嘅建築規約期限，最長6個月，已清楚顯示業界嘅艱苦經營情況，所以更唔能夠由於建造業仍未停擺而剔除喺保就業計劃之外。

由於新一輪「保就業」計劃中，建造商係剔除嘅行業，若僱員超過50人就冇得申請。WK認為咁對掙扎求存嘅建造商不公，又話建造業同其他行業唔同，大部分企業都聘用超過50名員工。

而計劃以3萬港元月薪為限亦引起爭議，佢話工程建造業僱用唔少技術人員，薪酬雖然稍高，但喺疫情中同樣受影響，若果將佢哋排拒喺「保就業」安排之外，無疑會對業界造成打擊。

「保就業」變咗再添民怨，點搞？佢要求當局就新一輪「保就業」計劃嘅初步額外剔除名單同執行細節進一步優化，務求為工程建造業界盡力爭取多一點生存空間，以保留實力同資源嚟渡過難關，叫政府「保就業」，亦要保建造業。

呢個政府抗疫甩漏多，次次都要補鑊，WK呢次提出要求，唔知政府聽唔聽佢支笛呢？