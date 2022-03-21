金巴實名制　黃牛心不息　車票炒至萬元有價無市

香港近日新冠肺炎疫情嚴重，不少身處香港的市民想方設法離境避疫，方法之一是乘坐俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士，前往一橋之隔的澳門或珠海，惟金巴早前已實施實名制，並禁止48小時內退票及暫停線上自動退票服務，以打擊「黃牛飛」。有讀者今日(21日)向東網爆料表示，網上仍有「黃牛飛」出現，甚至炒至萬元1張仍有價無市，似乎黃牛黨仍死心不息。

東網記者向金巴查詢從香港前往澳門或珠海的票價時，獲回覆指現時網上或電話均不能購買香港往澳門的車票，唯一途徑是向改作隔離酒店的澳門金寶來酒店訂房間，並將獲安排乘坐每日下午3時僅1班的專車前往當地，並入住上述酒店；至於從香港前往珠海方面，金巴表示目前至下周日(27日)仍有車票可購買，往後日子則需視乎情況而定。

據該讀者提供的通訊軟件對話截圖顯示，有人早前向「黃牛」查詢金巴票價時，對方起初表示需要「7千」，價格遠遠高於金巴官方顯示，從香港出發前往澳門或珠海單程65港元的定價。至上周一(14日)晚上10時許，該「黃牛」更稱「截單了，1萬(元)都沒有了」，炒價直接翻一番，更較原價超出百倍，突破天際！

為杜絕炒風，金巴於今年1月4日起實施車票實名制，其後於本月2日起，實行出發前48小時內不接受退票，並暫停線上自動退票服務。