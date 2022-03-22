市建局推舊區基層兒童音樂班　染疫母子彈結他紓解隔離期不安

市區更新在所難免，為支援及安置需搬遷的居民，市區重建局以音樂為橋樑，為舊區基層兒童提供學樂器及音樂培訓等機會，藉音樂活動連繫舊街坊及認識新朋友，建立互助互愛的社區網絡。有受惠母子更於染疫後居家隔離期間，靠彈結他來紓解不安情緒。

市建局於2018年成立「市建童樂‧社區樂團」，免費為舊區基層兒童提供音樂培訓，例如學習結他、口風琴及歌唱課堂等，樂團至今已成立3年半，共有84名土瓜灣舊區兒童受惠，並曾到多區表演，包括中環街市及香港迪士尼樂園等。

9歲的德賢正是受惠者之一。他表示，受疫情影響，每周的跆拳道課亦要取消，幸得樂團提供網上音樂課，令他在家中亦可繼續學習夏威夷小結他。樂團同時提供平台讓他與其他團員繼續交流聊天，令悶悶不樂的居家抗疫，變得生動有趣，同時紓緩其學習壓力。

德賢媽媽亦分享，以往一家人相處時「佢有佢練(小結他)，我有我睇機(手機)」，但共同學習夏威夷小結他後，能夠「陪住佢練」，同時了解兒子學習上的困難，兒子更可化身成為小老師教導她，令雙方共同成長，家人關係更融洽。

她更指，本月初全家染疫，雖然病情輕微，但隔離期間未能外出，亦要憂慮張羅物資，導致心情較憂鬱，幸好能依靠彈奏小結他紓壓，並指「音樂唔會令我覺得困係屋企，仲幫我減壓，唔會令自己太擔心，可以保持輕鬆心情」。