環團籲更換節水花灑　4人家庭一年可慳5000蚊

今日(22日)是聯合國世界水資源日，聯合國估計在2030年全球淡水資源將減少40%，各地都可能面臨水資源短缺。有環保團體呼籲市民將家中傳統花灑，更換成獲得第一級「用水效益標籤」的節水花灑。以1個4人家庭，每人每日用熱水淋浴10分鐘為例，每年就可節省用水超過10萬公升，水費可慳約1,000港元，加上節省電費或煤氣費，估計合共可節省5,000港元。

環保促進會指，本港每日的食水用量達280萬立方米，但本地降雨及集水設施並不足以應付，目前70%由廣東省東江供應。惟廣東省去年降雨減少，東江持續乾旱，多地實施限制供水措施。

該會根據水務署及能源公司提供的數據計算，使用節水花灑，比起傳統花灑，每分鐘可減少用水量約8公升。以1個4人家庭，每人每日用熱水淋浴10分鐘為例，每年就可節省用水超過10萬公升。

每個家庭除了能節省水費約1,000港元外，亦能節省電費或煤氣費達4,000港元，合共5,000港元，當中因節省能源消耗所達成的減碳量，相當於栽種了近百棵樹，為「荷包」和環境帶來得益，一舉數得。