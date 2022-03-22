女司機班馬線無慢車險撞途人　涉危駕遭警方票控

警方拘捕一名女司機，她涉嫌在3月18日涉嫌在黃大仙大成街斑馬線未有減速，涉嫌危險駕駛。(楊日權攝)

警方十分關注近日網上流傳一段短片，片段中顯示一輛私家車於上周五(18日)早上約10時30分，沿黃大仙大成街西行線方向駛去，駛至近大成街街市外出的斑馬線之際，該私家車未有在斑馬線前收慢停車，險撞倒一名正在由南向北過路的途人。

警方高度重視案件，並交由東九龍總區交通部跟進調查，並迅速鎖定該違例司機身份，稍後將票控該名涉嫌「危險駕駛」的姓張(42歲)女司機。

警方重申，上述罔顧法紀的危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

根據運輸署《道路使用者守則》第五章「所有駕駛人須知」，當駕駛人士駛近「斑馬線」時，須留意是否有等候橫過馬路的行人，特別是兒童、長者及殘疾人士，應當減速，預備在「讓路」線前停下來，好讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，便須停車，讓行人橫過馬路。