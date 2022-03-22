東方日報A1：昆明飛廣州　廣西墜落　東航132人空難

中國東方航空一架編號MU5735的波音737-800內陸客機，昨天下午飛至廣西自治區東部梧州市上空期間突然失去聯絡，其後證實墜毀，機上132人生死未卜。大批消防及救援人員趕到現場，期望能夠尋獲生還者。東方航空晚上發公告指，對是次事故遇難旅客及機組人員表示沉痛的哀悼。

涉事客機一共載有123名乘客及9名機組人員，於下午1時15分左右在雲南省昆明長水國際機場起飛，原定同日下午3時05分左右飛抵廣東省廣州白雲國際機場。惟實時航班監測網站「flightradar24」顯示，它最初大約在8,869米高空飛行，飛行高度至下午2時19分左右突然急降，連同飛行速度亦從每小時約845公里下跌。僅相隔大約兩分鐘，客機與地面失聯，估計已經墜毀。這是內地民航錄得4,227天安全飛行紀錄後，再次發生空難。

有目擊者聲稱，客機墜毀地點是梧州市藤縣埌南莫埌村大唐口組。有參與救援的村幹部則稱，飛機已完全解體，未有看到遇難者遺體；另有人檢獲懷疑機翼殘骸及飛機碎片。當地一間礦業公司的閉路電視則拍到，出事客機直插地面。對於有目擊者指墜機引發山火，燒毀附近林木，藤縣應急管理局稱已撲滅所有山火。

事故發生後，梧州市消防及救援支隊迅即派出23輛消防車及117名消防救援人員前赴現場。大批救援人員在燒焦土地搜索生還者，期間發現疑似客機殘骸。因應出事地點鄰近廣東省西部，多名廣東救援人員傍晚亦抵達現場提供協助，同時成立小組處理後續事宜。

至於東方航空及波音中國事後把網頁顏色換為黑白色，其中東方航空有員工向內地官媒透露，公司已停飛涉事同款客機，復飛該款客機時間未定。與此同時，有乘客家屬聞訊後趕往廣州白雲國際機場守候，部分人難掩悲痛哭泣。在機場T1航站樓內，有工作人員準備了乘客名單，與家屬核對身份。空難亦引起其他旅客恐慌，機場退改簽櫃台大排長龍。有人表示由於出現航班事故，已決定退票改乘高鐵。

內地官媒最初通報，涉事航班搭載133人起飛。民航局其後核實，機上只有132人，一人未有登機。一名自稱「凌哥哥」的黃姓網民曾上載購票短訊，顯示他預定了出事的MU5735航班。他事後受訪時稱，原本需首先乘搭另一航班，之後在昆明轉坐東方航空航班前往廣州，幸而由於首班航班取消，加上所買的是聯程票，因此只能退票，得以逃過死劫。資料顯示，出事客機註冊號為B1791，機齡僅逾6年，於2015年6月22日交付中國東方航空雲南有限公司。有內地傳媒宣稱，東方航空曾透過多種手段嚴控維修成本等，惟東方航空否認，重申去年維修成本較2019年增加12%。

內地對上一次波音737-800客機發生事故是本月1日，九元航空一架編號AQ1305客機當天早上從廣州起飛，相隔僅一小時左右迫降湖南省長沙黃花機場，需在滑行道釋出充氣滑梯，緊急疏散乘客。

至於世界各地多架波音737-800客機亦於本月相繼發生事故，包括德國航空公司TULfly一架於當地時間本月13日起飛、編號X32146的客機，在漢諾威飛往西班牙馬略卡島帕爾馬期間，因液壓問題改降比利時首都布魯塞爾的機場。至於美國達美航空一架編號DL999的客機於當地時間本月9日由美國新奧爾良飛抵洛杉磯時，失去左邊引擎罩。

對於內地發生空難事件，香港入境事務處（入境處）獲悉事件後，已即時透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）了解情況。入境處及駐粵辦至今並未接獲港人求助。入境處會繼續與駐粵辦保持聯繫，密切留意事態發展。

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