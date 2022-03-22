東航廣西墜機現場　尋回客機殘骸惟未見失蹤者

東方航空波音737-800內陸客機周一（21日）在廣西梧州墜毀，機上132人，包括123名乘客和9名機組人員，至今下落不明，現場的搜救工作持續。內地官媒周二（22日）報道指，救援人員在墜機位置發現客機殘骸及碎片，但尚未找到機上失去聯絡的人員。

報道指，搜救現場已開通無人機移動基地，該基地可保證飛行200米以上，保持24小時駐空。梧州亦啟用一間定點醫院，組建各專科隊伍共200多人，準備作應急救治。有附近民眾指出，客機墜落的區域不足100平方米，幾乎甚麼都看不到，附近有一些大小不一的白色飛機碎片，樹上掛着碎衣。

另有事發時在墜機現場附近工作的廣西移動網絡技術人員稱，當時他距事發現場直線距離約200米，聽到爆炸聲後，他和同事開車趕往現場，該處沒有高山，多是小山丘，大約半個小時引發山火，現場所見的最大殘骸是有東航標識的機翼。

另有台媒關注機上是否有台灣乘客，據大陸電視台記者從航空公司方面獲悉，失事航班沒有外籍乘客。但對於機上是否有台灣人，東航台灣分公司回覆台媒，「不方便回答」。台灣的陸委會周一晚表示，對墜機事件表示哀悼及慰問，又稱已透過海基會、民航局等密切掌握情況，並請陸方盡速協助查明機上是否有台灣民眾。陸委會強調，如有需要，願提供必要協助。