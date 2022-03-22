港府暫緩全民強檢及逐步放寬社交措施　議員斥行徑如同「躺平」

自從第5波疫情大爆發，特首林鄭月娥煞有介事，信誓旦旦指全民強檢事在必行，到了昨日(21日)終公告天下要暫緩計劃。議員李梓敬今(22日)批評，政府暫緩全民強檢及逐步放寬社交距離措施，行為等同「躺平」及「與病毒共存」。香港中小企業苦主大聯盟則表示，不同行業受疫情及社交距離措施影響，中小企僱主損失慘重，當局應加強補貼。

工聯會陳穎欣表示，仍有業主在疫情下加租，政府提出的暫緩追租措施，是希望讓中小企有喘息空間，但有業主趁措施生效前提前追租，建議政府立法設立追溯期，允許公布措施的日子作為生效日期。

香港總商會總裁梁兆基今早在電台節目表示，歡迎港府取消9個國家的禁飛令，形容是殷切期待的第一步。他表示，禁止民航客機着陸導致不少海外專才離港，有企業甚至遷離部分運作部門，嚴重影響本港競爭力，加上其他國家已放寬至免檢疫入境，若本港繼續實施「禁飛令」只會加劇人才流失。

梁期望在疫情可控的情況下，能進一步放寬入境限制至海外旅客，最終達致免檢疫，他指曾向政府建議容許入境的本港居民家居隔離，但政府態度仍然謹慎，促請政府研究縮短不同放寬階段的期限，又指本港確診宗數要大幅下降才能重提與內地通關。