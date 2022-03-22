確診萬萬聲　張勇邦憂全面恢復面授存風險　促當局供最新指引

本港疫情近日有呈下降趨勢，當局昨日(21日)宣布復活節假期後，小學、國際學校及幼稚園可率先分階段恢復面授課堂，資助小學校長會名譽主席張勇邦今早(22日)在電台節目表示，學界、家長和老師都熱切期待面授課堂的恢復，亦一致稱其為好消息。然而，當局早於1月份宣布停止面授課程時，當時每天只有20例確診病例，而現在新增病例幾何式增加，每天都數以萬計，認為當局在恢復面授課堂前，必須考慮如何保障學生的安全。

張指出，現階段面授課堂是恢復半天還是全天，還有待教育局決定。他強調，較早前許多感染新冠病毒的兒童死亡，故復課後專家需要評估兒童感染和死亡的風險，認為若學童的疫苗接種率高，則會更安全。他又指，雖然政府暫停了全民強制檢測，不再需要徵用校舍，惟如果從「避疫」的角度來看，停課一段時間，並非完全無效。

政府昨日表示，復活節假期後，小學、國際學校和幼稚園可率先恢復面授課堂；中學則將在文憑試結束後才恢復面授，文憑試亦繼續以下月22日開考為目標。至於學校的「疫苗通行證」的範圍上，將覆蓋教職員和訪客，而目前不會要求學生在回校上課前接種疫苗。