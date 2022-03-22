立會明午召開行政長官答問會　議員促進一步回應暫緩全民強檢

政府昨日（21日）表示暫緩全民強檢計劃，並將於4月下旬分階段放寬社交距離，有議員表示政策朝令夕改，要求行政長官林鄭月娥出席立法會答問大會進一步回應。立法會主席梁君彥今日（22日）出席活動時，表示行政長官明日（23日）將遙距出席大會與議員答問。

梁表示，今早與林鄭月娥溝通，答問會將於明日下午2時30分進行，歷時約1.5小時，並以遙距方式進行，議員可向行政長官親自提出質詢。梁強調疫情並沒有阻礙法案提交的進度，現時已有4項法案處理中，各事務委員會主席會依據情況安排，在疫情相對穩妥時，處理沒有法律效力的項目。梁君彥亦指如果疫情緩和，預計4月初的大會可以回復質詢及議員議案的環節。

被問到政府決定暫緩全民強制檢測計劃，有議員認為當局有心做就做得到。梁君彥則認為香港有言論自由，議員亦有很多好的計劃，但最終需要由政府部門落實，而明日的特首答問會正好有時間讓議員提出意見。

根據立法會會議程，明日早上11時將率先處理《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》(《條例草案》)等議程，該條例交由立法會進行首讀，旨在向指定行業的商業租戶提供免被追討租金的暫時保護。