商界對4.1解除禁飛令感鼓舞　促稍後進一步放寬海外遊客入境

本港第5波疫情嚴峻，港府於今年1月8日宣布向澳洲、英國、美國、加拿大、菲律賓等9國實行航班熔斷機制，俗稱「禁飛令」，當局至前日(20日)宣布，由4月1起取消禁飛令，並簡化已接種疫苗人士抵港檢疫安排。香港總商會總裁梁兆基今(22日)在電台節目表示，​解除9個國家禁飛是總商會熱切期待的第一步，因為在禁令下，香港的對外交流和經濟均產生很大的影響。另外，他更盼望當局可於本港疫情得以控制後，進一步放寬對海外遊客的入境限制。

梁在節目表示，香港是重要的國際樞紐，對外聯繫非常重要，也有很多不同人才進出香港，惟於禁令下，致很多原先在香港工作的人才被迫離港，甚至一些企業要員亦拒絕來港，迫使部分企業不得不將部分業務遷往其他地方，例如新加坡，這對香港的國際競爭力造成不小的影響。

他亦認為，香港居民在取消禁飛令後回港後，若檢測沒驗出病毒，可縮短隔離期，是一個好消息。他相信，這將有助吸引人才回港。他重申，希望本港在疫情可控下，可進一步放寬對國際旅客的檢疫要求。

至於國泰航空亦因應取消「禁飛令」，宣布陸續於4月1日起恢復更多抵港的航班。據國泰網站的最新資訊，可見已重新安排英國、美國、加拿大、澳洲和菲律賓客機抵港，惟大部分地點全月只有兩班，部分全月更只有一班。

國泰航空則指，是因應港府現行的14天航班熔斷機制，故為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，只能就每航線每14日才安排一班航班。