政Whats噏：多咗食住家飯又冇乜做運動　梁宏正話肥咗少少

自1月初第5波疫情開始，食肆禁止晚市堂食，並收緊至2人一枱。不過政府尋日(21日)突然改變防疫政策，宣布將由4月下旬起分階級放寬堂食時間等安排，相信唔少人都會好期待同家人朋友敍舊，「報復式」食飯啊。經民聯青年事務委會主席梁宏正都話已經開始約人食飯，仲話留喺屋企太耐反而肥咗添！

經民聯青年事務委會主席梁宏正同副主席林顥伊今日(22日)齊齊出席一個活動，林喺活動中同小朋友互動，仲讚佢哋好叻添。而梁被問到下個月放寬食肆晚市，有冇開定期票，約吓人食飯？佢話都有㗎，希望快啲幫襯下食肆，振興經濟，但都要睇吓到時情況嘅，希望疫情可以快啲好轉咁話啦。

梁又話自己呢排無咁健康，因為喺屋企食仲食多咗添，亦都無乜機會做運動，搞到肥咗少少添啊。成日喺屋企食嘢，唔知佢又有無「露番兩手」，親自下廚呢？梁宏正話自己就無落廚喇，反而叫人落廚就有，仲講笑咁話自己最叻淨係煮公仔麵咋。

雖然係肥咗少少，之不過，佢話依家就多咗時間同屋企2個小朋友一齊，形容喺不幸之中嘅一種感恩。而小朋友基本上冇得出去上堂，全家都盡量小心避免中招，家庭傭工都好自律，就算寄嘢返去畀家鄉都出一出門就盡快返屋企喇！