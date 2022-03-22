許樹昌稱1萬人次患者獲處方新冠口服藥　籲發病3日內用藥

新冠肺炎疫情未平，港府早前購入包括默沙東及輝瑞藥廠的2款新冠口服藥，並向高危群人士處方。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(22日)在電台節目表示，本港現時有3類患者可獲處方新冠口服藥，包括60歲或以上有病徵人士、60歲以下有長期病患並未完成接種人士，以及任何年齡的免疫系統失調人士，並認為患者應在發病3日內用藥，以令效果更理想。

許指出，本港有超過1萬人次的新冠患者已獲處方新冠口服藥，患者在發病3日內用藥，效果更顯著，較少機會由輕症轉肺炎。他強調，患者需於發病5天內盡快用藥，有助減低入院、病情惡化及死亡風險；而副作用不太多，例如腹瀉等，以腸胃有關的副作用為主。

他又指，新冠口服藥能牽制病毒繁殖，愈早用藥愈好。他續說，若發病5天才使用便太遲，病毒已於體內大量繁殖，可引起「免疫風暴」，屆時需要使用替代藥物，例如瑞德西韋或類固醇等。

許樹昌同時提醒，輝瑞的新冠口服藥雖然很有效，可降低患者感染肺炎機會，但仍有10%患者可能會感染肺炎，若患者出現氣喘加劇等，應盡快到醫院照肺片，了解有否惡化迹象。