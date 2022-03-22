港大推算440萬人已染疫　梁卓偉指新冠肺炎受控下可邁向風土病

新冠疫情未平，港大醫學院今日(22日)更新第5波疫情發展模擬模型，推算本港已有440萬人已受感染，即全港每2人，當中一人已中招；若社交維持如現時般，4月中下期的每日確診數字可大幅下降至1,000以下。另外，港大醫學院院長梁卓偉強調，本港應在4月下旬前，在2種選項中作出選擇，包括是返回第5波疫情前的動態清零，或是邁向新冠為風土病，即採用「混合免疫」。他又指第6波疫情不能避免，只是遲早的事時。

梁卓偉稱，2種選項其實只是時間問題，重新選擇動態清零是一個「中途站」，「最後一個確診人士都要找到」。方案須做全民檢測，不過當中要考慮國內外均沒有的經驗「Long Shedders」。他解釋，本港已有6成人口曾染疫，當中有部分人已康後，沒有太大感染力，惟核酸檢測會病毒殘存，卻未能分辨病毒會否會再傳染予其他人。另外，三輪全民檢測應在未有太多人感染時進行，本港現時已有太多人確診，故難以「用3輪」揪出全部個案。

梁續指，另一個選項只是在時間性上「行多2步」，選擇把新冠邁向風土病，採用「混合免疫」，方案需要市民打針要到位、新冠藥物分派的覆蓋率要多達至少7成。打針方面，他引用數據指，最少要打兩針，最好打3針；本港已有六成人口中招後康復，也有一定免疫。他又表示，以上2個選項不應於4星期後才選擇，要提早選擇，因為之前本港曾經受到「慘痛經驗」。