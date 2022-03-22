16歲兄長認姦14歲妹成孕　還押2年後被判入教導所

患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）及智商較低的16歲中三男生趁家人不在，強行與比他小2歲的親妹性交，之後一個月內，2人又2度發生亂倫關係，終致胞妹懷孕而揭發事件。去年男生承認1項強姦及2項亂倫罪，至今天（22日）被高院原訟庭法官邱智立判入教導所。法官指被告干犯了非常嚴重及令人厭惡的罪行，利用作為兄長的方便性侵胞妹，嚴重違反誠信，且令妹妹身心受創，摧毀她一生，被告應感極度羞恥及慚愧。不過法官認為判處教導所令，是對被告及社會均為最有裨益的做法，故判處此刑罰。

代號「LHH」的被告現年已19歲。案件在2019年夏季發生，當時被告及其胞妹X分別為16歲和14歲。法官判刑時引述X的報告指，她在事件後覺得自己失敗和無用，有強烈不安全感且有自殺念頭，感到悲痛、低落及焦慮，但難以表達感受，會逃避會回想起事件的事物，對被告感恐懼。臨床心理學家認為X 患上創傷後遺症，並建議X及其母均需接受心理輔導。被告的報告則顯示他感到後悔，而他自小六起便浸淫於色情刊物之中且自瀆頻密。報告又指被告欠缺處理兩性關係技巧，且因ADHD及智商問題而自制力低落。專家建議被告需接受心理輔導及避免與X單獨相處。辯方亦呈上被告的求情信指他為事件感羞恥，並就母親對他不離不棄感慚愧，希望獲輕判可讓他改過自新，以最好的行為補償X。

法官指被告的行為已在X心中留下難以磨滅的烙印，影響她成長及今後生活。法官指斥被告因發洩性慾而影響X一生，對X及被告一家均是悲劇。法官指被告雙親一早離異，父親亦曾對母親使用暴力，被告在缺乏適當照顧下，對他的成長亦有不良影響，他犯案亦是與此相關。法官指青少年對性好奇屬很自然，但社會期待他們可控制欲望，而大部分人亦不會以胞妹作洩慾對象。但法官認為被告年輕，考慮其背景等認為判監不能令他改過自新，法官亦不希望年輕人得不到適當輔導去改變性態度，從而再犯成為性罪犯。考慮到被告已被羈押2年多，再判處進入教導所相當於監禁約6年，服刑後亦需接受3年監管，認為有助其改過自新及增長正確性觀念，終判處被告進入教導所。

案情指被告、X及母親居於屯門區。2019年6月某日，家裏只有被告和Ｘ，被告走上Ｘ的床強行與Ｘ性交，Ｘ不同意性交且曾嘗試推開被告但不成功。同年7月，被告和Ｘ又2度在母親不在家時性交，該2次性交均在Ｘ同意下進行。3次性交中，被告均無使用避孕套。翌年1月，母親帶X到診所求診，證實她已懷孕約5個月。Ｘ在1月底接受終止懷孕手術。在檢驗胎兒基因後，證實被告為胎兒的父親。被告於同年1月17日被捕。

案件編號：HCCC 206/2021