富山殮房認領遺體　死者家屬苦呻要撲棺木

第5波新冠肺炎疫情的死亡人數急增，殮房爆滿，政府早前宣布為加快處理在急症室的遺體，警方昨日(21日)起協助衞生署聯絡家屬認領遺體。東網記者今日(22日)早上11時許到沙田富山殮房視察，有已過逝超過2周的死者家屬表示等候過程時間漫長，儘管現已成功認領遺體，但又要轉為擔心「無棺木可用」，傷心之餘，又無奈。

在沙田富山公眾殮房，只見附近已放置約50個冷凍櫃，據悉是政府因公立醫院急症室過世的遺體激增，以此作為遺體儲存的新設施。有巿民早上來到，等候約半小時終獲見逝世親人最後一面，被職員告知兩日後才可領取相關文件，過程中，在場的工作人員需穿上全身保護衣和戴口罩。

市民黃太早上11時許到殮房，獨自一人辦理認領其丈夫的遺體手續。她表示丈夫於本月3日於醫院病逝，昨日才收到警方通知到富山認領遺體，坦言等候期間心情十分難受，不過亦明白疫情嚴峻，政府處理遺體的時間一定會耗時較多。她又指現在「煩完一樣又輪到另一樣」，完成相關文件後，又要「出去撲棺木」，形容心情既傷心又無奈。