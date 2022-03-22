28年前涉行賄後潛逃　93歲翁今認罪囚3年

一名現已93歲的工程分判商前工地總管，被指於1994年賄賂當時拓展署之官員，以求對方在監工時「鬆手」。翌年他棄保沒有到庭應訊，在潛逃近26年後，去年返港再被廉署拘捕。他今天（22日）承認7項向公職人員提供利益罪，區域法院法官譚思樂判刑時引述案例，指貪污案件一宗也嫌多，該類案件須被打壓，考慮到被告年邁，最後將他判囚36個月。

被告伍業寰（93歲）今天承認7項向公職人員提供利益罪，指他於1994年2月至8月間，先後6度向拓展署工程督察提供合共6萬港元賄款；另於同年9月1日，向拓展署監工提供賄款7000港元，以換取署方人員在檢查時輝工程有限公司（下稱時輝）的工作時作寬鬆處理及不帶來麻煩。他本來尚面對2項串謀向公職人員提供利益罪，但獲准存檔法庭。本案為區域法院案件，今天安排在荃灣法院大樓審理。

案情指被告案發時為已結業的時輝的工地總管，負責監督工程。而時輝當年是青衣公園工程項目的分判商，該項目由拓展署負責管理。在1994年2月，拓展署一名督察向被告索取利益，以換取不會質疑工程質素等，被告與公司董事商量後，決定每月給予該督察1萬港元。其後署方另一名監工發現工程不符標準，被告與董事商量後，又圖以同樣手法給予監工7000港元賄款以擺平問題，惟結果被告為此被廉署拘捕。被告於同年11月被廉署落案起訴，原須於1995年9月到地方法院（即現在之區域法院）應訊，但他未有出席，法庭遂向他發出拘捕令，至被告去年3月返港時再被捕。

辯方律師今天求情時指，當年因拓展署職員處事挑剔，被告犯事只為能使工程暢順進行，並非因工程或物料未達標準；被告愚蠢地以為行為獲公司授權便沒事，低估了法律後果。他當年對被捕感詫異，又遭公司解僱，在獲保釋後只能去內地做散工謀生。他當年在案件開審前曾返港，但因與公司董事溝通出現問題，令他以為遭公司離棄及沒有法律代表，又感羞恥而不敢向親友求助，在不知所措下才決定重返內地。被告現已年紀老邁，亦難在內地謀生，健康也日益衰退，故決定返回香港面對後果。此外，辯方亦指沒有證據顯示，公眾安全因此案受影響。

案件編號 : DCCC 1111/1994