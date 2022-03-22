繁榮指標創25年來歷史新低　安定指標包尾得3.91分

第5波疫情未止，多個行業自1月初開始被勒令停業。有研究機構就市民對5個核心社會的評分進行調查，其中繁榮指標在10分滿分中僅得3.98分，創1997年6月調查開展以來新低；而安定指標則在5項指標中排最尾，得3.91分，亦創2020年9月以來新低。

香港民意研究所於本月7至11日以電話訪問1,000名市民，調查結果顯示，以0至10分評價，市民對5項核心社會指標的評分由高至低分別是「自由」、「法治」、「繁榮」、「民主」和「安定」，得分分別為4.92、4.36、3.98、3.98和3.91分，全部不及格。相比一個月前，「法治」、「繁榮」和「安定」指標均錄得顯著跌幅，當中「繁榮」指標比上月下跌0.99分，創1997年6月調查開展以來新低，而「安定」指標則下跌幅度最大，下跌了1.03分，創2020年9月以來新低。

油尖旺區議會前副主席余德寶表示，疫情當前，各行各業備受打擊，繁榮指標亦可能因此下滑，而除了普通市民受到影響，即使建制派議員亦忍不住批評，認為政府防疫措施進退失據，脫離疫情無望。余指，即使政府推出防疫抗疫基金、消費券等希望振興經濟，但對於長期受影響的業界來說，只是杯水車薪。他認為政府應該提供長期、至少維持半年的支援，並加快放寬社交距離措施。

另外，市民的安定指標亦大幅下滑，余認為源於政府政策朝令夕改，包括突然暫緩全民強檢、突然放寬或收緊防疫措施；而對於網上的傳言，政府只呼籲市民不要聽和相信，絕對不是一個負責任的政府澄清謠言的做法。他批評政府破壞了市民的信任，促當局日後早日公布政策路向和澄清傳言。