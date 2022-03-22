劏房租管實施兩個月　租戶仍遭濫收水電　團體斥執行混亂

劏房租管條例實施剛滿兩個月，有關注團體指，不少業主未有依據條例處理相關租賃，例如仍然使用過去於文具店購買的租約；新租約繼續列明特定的每度水、電費，其收費標準明顯過高。團體批評租管條例執行混亂，租戶仍無保障，差估署責無旁貸。

民間團體「民間監察政府推行租管陣線」今日(22日)舉行記者會交代租管條例現況。葵涌劏房戶陳女士表示，數月前因原本的天台屋收到清拆令而搬至現時居住的劏房，並特意在租管條例實施後才簽訂租約，惟中介無使用差估署的標準租約，仍繼續濫收水電費。她曾就此查詢中介，惟對方竟回覆「我哋收左(咗)咁多年都係咁收」。

另一荃灣劏房戶劉女士，一家四口輪候公屋超過7年，現以5,800港元月租租住約100平方呎的劏房。她指，條例生效後曾向業主提出以合法方式收取水電費，但業主以不知情為由而拒絕。她曾致電差估署熱線反映，惟職員表示他們不會直接聯絡業主，認為求助無門。

團體指，租管條例實施以來，不少業主未有依據租管條例處理相關租賃，有劏房業主仍然使用過去於文具店購買的租約，明顯不遵守租管條例的要求；租客現時面對兩難，簽署「不合條例」租約擔心導致失去應有的保障；不簽署租約則擔心得罪業主，失去原來居住的住所。

團體認為條例執行混亂，劏房租戶仍得不到條例所賦予的保障，並向差估署提出多項改善建議，包括加強前線員工的培訓、訂明清晰執法指引、設立獨立舉報熱線、強制使用標準租約等。