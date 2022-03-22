2人禁聚令維持3個多月　54%市民認為措施太緊

社交距離措施自1月第5波疫情爆發開始，一直維持2人禁聚令，直至昨日政府才表示若疫情沒有反彈，將在下月下旬逐步放寬禁聚令。有機構調查市民對禁聚令的接受程度，發現有54%的市民認為現時禁聚令太緊，比一周前上升了9個百分點。

香港民意研究所於本月11至16日，以電郵接觸6,324名12歲或以上的香港市民，了解他們對禁聚令的看法。調查結果顯示，54%的受訪者認為現時禁聚令太緊，46%的受訪者則認為不太緊，相比一個星期前的調查發布，認為現行禁聚令太緊的受訪者上升了9個百分點，而51%的受訪者更認為不應設限。

中科監察研究員潘麒智指出，第5波疫情爆發，情況一度失控，港府卻不惜一切跟隨國家動態清零，可惜自身條件不足，政策頻頻修改，令巿民無所適從。對於政府日前又公布最新社交距離措施，指疫情下月20日後無反彈並呈下降趨勢，會在下月21日起，分3階段逐步放寬措施，她只希望政府切勿再朝令夕改，能真正急巿民所急。