風水課程作招徠　警搗荃灣毒窟拘3男女

荃灣警區特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日(21日)突擊搜查荃灣大河道一住宅單位，搗破一個懷疑毒窟。

警方早前接獲線報指該單位以提供有關風水、生命能量的課程作招徠，向學員售賣及供應毒品。人員於是派員喬裝採取行動。行動中，人員拘捕一名40歲姓張本地男負責人，涉嫌「經營毒窟」及「販毒」；另外一名24歲本地男子及一名54歲本地女子，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。

人員於單位內檢獲18樽約2.9公斤的懷疑「死藤水」、365張懷疑「毒郵票」、約68克懷疑大麻、約161克懷疑含有大麻的曲奇餅及大麻油，所有毒品總市值約12萬港元。

被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例（第599G章）》，人員將向他們發出告票。被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。而任何人如管有危險藥物，或吸食、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。