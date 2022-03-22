東華三院殯儀館下周二　月增逾400時段　供家屬瞻仰逝世疫患遺容

本港第5波疫情死亡人數日增，有喪親家庭未能為染疫離世家人舉行瞻仰遺容儀式。東華三院於今日(22日)公布，與食環署協商後，決定由3月29日起將其轄下的寰宇殯儀館，轉為專為染疫離世人士辦喪禮的指定殯儀館，並增加開放1樓及3樓共6間靈堂，容許該院屬下寰宇殯儀館直接處理的喪事，及由持牌殮葬商處理的喪事在館內指定地方替先人進行化妝及於喪禮期間進行瞻仰遺容儀式，料每月平均可新增逾400個喪禮時段。

東華三院表示，寰宇殯儀館是次新增開放1樓及3樓靈堂的特別安排，主要為幫助有需要的喪親家庭，並協助紓緩殮房遺體積壓的情況，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用，市民可致電東華三院萬國殯儀館查詢。有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層。

寰宇殯儀館是次新增開放1樓及3樓靈堂的特別安排，主要為幫助有需要的喪親家庭，並協助紓緩殮房遺體積壓的情況，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用。

此外，東華三院屬下的「伴我同行」服務亦計劃推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，喪親人士提供線上及線下的後事諮詢及情緒支援服務，詳情可留意東華三院的公布。