相思灣村霸保護傘　申訴署調查證地署２宗罪

西貢相思灣村土地亂象無日無之，東方傳媒機構（下稱「東方」）一直鍥而不捨跟進，2020年獨家踢爆該村內違建道路及僭建碼頭問題，政府部門始作跟進，惟還原及清拆費用均是公帑支付。而地政總署拖延近11個月後，去年更以證據不足為由不檢控涉違法人士，東方及後第三度去信申訴專員公署投訴，質疑有人貪污舞弊，部門涉行政失當。申訴署近日完成調查，證地政總署涉兩項投訴成立，即處理違建道路進度緩慢、欠效率，及回覆調查進展緩慢。惟對於有人在相思灣村興建一條石屎路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」圖掩人耳目，地政總署去年以未有足夠證據不提檢控，至今仍不了了之。

申訴署就東方第三度去信提出的6宗部門投訴完成調查，其中兩項涉地政總署的投訴成立。當中涉違建道路的投訴指，有人涉嫌在相思灣村的政府土地上興建道路，及在該村近岸的政府土地興建混凝土斜台，地政總署在2021年3月5日才在該處設署更亭，而部分路段仍鋪有混凝土，未恢復原狀。

申訴署對此調查後認為，地政處早在2020年已確認有關地點的政府土地闢作道路及被非法佔用，並在同年10月開始採取執管行動，惟該處沒有及時展開政府土地的修復工作，最終在超過一年後即2021年11月中旬才完成修復土地，因此投訴成立。

而另一投訴則是，東方向地政總署查詢有關相思灣村神秘丁屋的滿意紙簽發事宜，地政總署在2021年1月27日曾作回覆，惟東方同日再電郵作跟進查詢卻未有回覆。申訴署經調查後指，經審閱地政處的工作記錄，該處有跟進相關查詢，惟該處在事隔11個月後即同年12月20日才通知東方調查進展，如此緩慢的回覆確實不當，故投訴亦成立。

申訴署促地政總署採取措施如檢討及完善指引，確保其職員在跟進涉及違例發展的佔用政府土地個案及其他類似工作時，能在合理時間內完成工作，並提醒職員日後應盡早回覆查詢。