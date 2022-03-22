今增14152確診　輸入個案佔10宗

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(22日)新增4,296宗經核酸檢測確診個案。另有9,856宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認。換言之，本港新增14,152宗確診個案，第5波至今累計個案共宗1,063,279宗，其中688,271宗為經核酸檢測確診個案，另外375,008宗為快速檢測呈報個案。另外，本港再多245名疫患死亡，其中190人來自公院，47宗為延後呈報，8人無入院。另有41人病情危殆，82人嚴重。

由衞生署公共衞生化驗服務處分析的774宗確診個案中，沒人懷疑感染Delta變種，另有406宗疑染Omicron，有338宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。第5波安老院舍共34,180個院友感疫，佔全港院友45%，以及8,250名職員，佔所有安老院舍職員約29%。

殘疾人士院舍第5波共282有間爆疫；過去兩周新增53間，佔全港殘疾人士院舍15.8%，影響887名院友、337個員工。第5波共有8,840個院友染疫，佔全港院友48%，以及3,186名職員感染，佔所有殘疾人士院舍職員約30%。院舍死亡個案增至3,370宗。第5波截至目前共有6,151名死者，病死率0.58%。

10宗輸入個案方面，其中3宗在本周日(20日)經TK084抵港、1宗在昨日(21日)經CS2066抵港，為一名機組人員、4宗在上周五(18日)經CS796抵港、1宗在上周五經TK083抵港、1宗在上周六(19日)經VN594由越南抵港。