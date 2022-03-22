警搗破何文田毒窟檢1210萬元冰毒　拘年輕毒鴛鴦

警方毒品調查科根據情報及調查，昨日(21日)展開掃毒行動，於中午12時30分掩至何文田迦密村街，趁一男一女進入上址一個目標單位時，立即上前截查，期間男子曾作反抗，終被警員制服。警方在單位內檢獲20包、共重20.65公斤「冰」毒，市值約1,210萬，以及一批毒品包裝工具，遂以「販毒」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕該名姓鄧(20歲)男子，又以涉嫌「販毒」拘捕姓張(19歲)女子。男子稍後會被暫控一項販運危險藥品罪，明天(23日)在九龍城裁判法院提堂，女子稍後會獲准保釋。

毒品調查科（行動）高級督察吳嘉倫稱，根據警方調查所得，兩名被捕人士為情侶關係，分別報稱學生及無業，男子在上址單位自住約一個月。警方相信被捕人士為「倉管」角色，即收到指示後，從其他地方提取毒品並帶到上址單位。警方正繼續調查案件，追查案件幕後主腦。

他指，相信疫情下年輕人會趁空檔時間搵快錢，而不法集團亦睇清這點，遙控年輕人犯案，做代罪羔羊，把法律風險轉嫁予他們。吳重申，無知不是犯法的理由，販毒是嚴重罪行，一旦罪成，最高可判處終身監禁及罰款500萬港元。