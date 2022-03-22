添245名確診者病亡　包括42歲曾心臟移植男病人

本港第5波疫情持續，再有患者病亡，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(22日)公布，第5波截至目前共有6,151名死者，病死率0.58%，並新增245宗醫管局呈報死亡個案，當中有8宗沒入院、經法醫通報，其中190宗患者為昨天(22日)離世。

昨日有5人為較年輕死者，第一位為42歲男病人，已打3針，本身有嚴重心臟問題，做過移植，由3月初一直發燒，檢測染疫，3月20日入博愛急症，有發燒及氣促，當晚神志不清，終搶救無效；第二位為54歲男病人，無打針，有癌病史及曾腦出血，3月6日到聯合醫院急症，發現染疫，有發燒及氣促，照X光有肺炎症狀，情況轉差，昨日下午離世。

第三位為55歲男病人，已打兩針，最後一針為舊年11月，有糖尿病、高血壓，2月底曾發檢測染疫，3月8日到瑪嘉烈急症室，因膊痛，血糖高等，照X光有肺炎症狀，其後入院，腎功能差，3月15日CT值30，3月18轉到荔景復康，21日發現患者不清醒，後搶救無效；第四位為56歲女病人，已打兩針，本身為殘疾院舍人士，住院舍，3月6日晚上到瑪嘉烈急症室，因發燒2日，血壓好低，照X光有肺炎症狀，有給予抗生素等治療，情況穩定後轉到北大嶼山醫院香港感染控制中心，其後惡化，由11號一直高漲度氧氣，最後21日下午離世；第五位為60歲女病人，已打一針，本身為院舍人士，有糖尿病、高血壓，3月20日到屯門醫院急症室，檢測染疫，照X光有肺炎症狀，有給予類固諄等治療，有插喉及強心針，惜最後21日不治。李指根據今日5名離世患者的病歷，自己對今日42歲男患者及55歲男患者與新冠肺炎關係存疑。

歐表示，整體死亡個案涉2,446女3,705男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為85歲，當中有7宗為兒科病人，其中6宗小過10歲，另有一宗為14歲。有247宗為18至59歲成年人，估整體4%；餘下5,888宗為60歲或以上長者，佔95.7%，而4,355宗為80歲或以上，佔70.8%。昨天新增的8宗殮房呈報個案，涉6男2女，年齡介乎56至92歲，其中一宗涉及安老院舍，當中7人均為70歲以上，餘下一名56歲女士有長期病患，沒打針。

死亡個案中，88%的人沒打針或只打一針，在80歲或以上的個案中，高達90%的人有此情況，而有打兩針或以上的死亡率是0.1%，比起沒打針或只打一針的死亡率1.64%，相差16倍；至於在80歲以上長者的死亡率中，打兩針或以上的死亡率是2.9%，比起沒打針或只打一針的死亡率11.1%，相差4倍。

至於在昨天離世的190人，包括105男85女，年齡介乎42歲至107歲，當中有人來自104院舍，有111人無打針、有46人已打1針、31人已打2針、2人已打3針；當中有176人為65歲以上長者。此外，由於數據滯後，3月77日至3月20日期間，再有48名病人離世，包括昨日8歲女童，及17男30女，年齡介乎62至102歲。過去一日再多1,236人出院，另有20名病人入院後揭染疫，其同房的30人列緊密接觸者；至今有共19,922名醫護確診新冠肺炎，其中14,068名員工已康復及返回工作崗位。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業，現時共有11,646名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。他續指，過去24小時新增41名病人情況危殆，25名無打針，目前有85人情況嚴重，114名危殆病人於深切治療病房留醫。