80%受訪兒童曾遭喝罵逾半遭體罰　團體倡訂立兒童心理虐待法例

防止虐待兒童會於2021年11月至今年1月期間進行《關注兒童心理健康狀況》為題的問卷調查，受訪對象分別為兒童、父母及照顧者，共收回677份兒童問卷及470份照顧者問卷。結果發現80%受訪兒童曾遭大聲喝罵；55%受訪兒童曾遭父母或照顧者體罰；29%受訪兒童表示其父母「從來沒有」或「甚少」會花時間陪伴玩耍或做其喜歡的事情，令他們身心受挫。因此，相關團體建議政府盡快訂立兒童心理虐待法例。

調查亦發現，許多體罰施予者其童年時亦曾有類似經歷，行為有「代代相傳」傾向。當中78%受訪父母及照顧者承認，他們兒時有被父母或照顧者以教導為由施以體罰的經歷，60%受訪父母及照顧者承認過去曾向兒童施以體罰。另一方面，71%受訪家長承認曾以他人子女與自己子女比較；28%受訪者表示過去曾向子女表示「唔要你」或不再理會他們，以令孩子作出不情願的服從。

防止虐待兒童會表示體罰不單會令兒童身體受傷，亦會對其心理健康構成傷害，負面的言語及喝罵雖不致在兒童身體上留下傷痕，卻會致心靈受創。因此，相關團體建議政府盡快訂立兒童心理虐待法例；學校亦應為家長們提供教育，提升他們對兒童心理傷害及虐待的認知；家長及照顧者應檢視與孩子的互動相處模式，增加良性的互動，並建立恆常親子休閒活動及正向溝通。