公院酌情提供地方瞻仰遺容　月內大部分個案時限內獲發死亡證

第5波新冠肺炎疫情錄得大量死亡個案，由殮房位置、家屬領遺體，以至出殯均亂象處處。有關確診離世者家屬認領遺體、辦理文件及安排殮葬等流程及所需時間，食物及衞生局書面回覆立法會議員提問時，引述醫院管理局指，雖然3月上旬死亡數字增加，但絕大部分個案可在1至3個工作天，即標準時間內，獲發由醫院駐診醫生簽發的死因醫學證明書及醫學證明書。

醫管局指，為方便相關親屬盡早從簡完成先人的身後事，公立醫院在情況許可下，會提供地方，供有需要人士在合理時間內，進行簡單先人化妝、裝身及瞻仰遺容。

有關轉交死因庭跟進、須臨床解剖，及其他個別需時較長或特殊的個案，食衞局表示，家屬如有需要，可向醫院的死亡文件辦公室或病人聯絡主任查詢及尋求協助。其餘一般確診者家屬須於辦公時間內，攜同上述兩證明書，親身到由食環署、入境處及衞生署組成的聯合辦事處，辦理死亡登記，及後須再透過各醫院的死亡文件辦公室或總務部，預約領取遺體時段，而領取遺體時必須攜同相關文件。

另外，當局為加快處理於急症室死亡並被移送至遺體儲存設施的個案，警方會協助衞生署，聯絡家屬處理辨認遺體。現時警方已陸續通知家屬，安排進行相關程序，並會提供聯絡電話號碼，供家屬查詢之用，並由昨日(21日)起，家屬可經警方安排下，前往遺體儲存設施辨認遺體。