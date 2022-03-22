報章指疫下手語節目少　聾人陷資訊孤島　港台澄清內容不實

港台澄清指一篇有關聽障人士接收疫情資訊的報道不完全反映事實。

新冠疫情爆發逾兩年以來，口罩已成為港人生活必需品。今日（22日）有報道指，佩戴口罩阻礙聾人溝通，看不到嘴而不能讀唇，而聾人於疫情期間如陷「資訊孤島」。港台回應指，該文章不完全反映事實。

明報該篇報道提及，「健聽人能透過報紙甚至社交媒體接收資訊，但聾人只能透過明珠台晚上7時的《手語新聞報道》，以及港台電視31晚上6時的《新聞天地》看手語新聞。港台曾製作手語時事節目《早辰．早晨》，但去年10月開始改播紀錄片。一般進入商場要掃安心出行、疫苗通行證等一系列複雜資訊，主要是靠義工與機構向聾人發放。」

港台表示，港台電視32台自上月中成為「防疫資訊台」，全方位提供最新防疫抗疫資訊，亦特別顧及聽障人士的資訊需要，重點節目包括：抗疫快訊、防疫速遞、直播疫情記者會等。港台電視31台亦一直為多個節目安排手語傳譯，方便聽障人士接收新聞資訊。

港台又指，作為公共廣播機構，目的及使命包括鼓勵社會共融及多元化，剛播出的港台電視31節目《唔聲唔聲講你聽》，由聾人子女擔任主持，請來專家和聾人嘉賓淺談手語及聾人文化。面對新一波疫情爆發，港台一直盡最大努力向社會不同群體，包括聽障人士、少數族裔等等發放最新防疫抗疫資訊。