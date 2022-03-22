逾60%商場業主不減租　調查指態度較前幾波疫情更強硬

疫情之下各行各業經營困難，有交租壓力的零售業尤其艱辛。有組織今日(22日)發表調查報告，發現在21間主要的商場業主當中，提供較為廣泛減租的商場業主不足1成；僅約2成多的商場業主有向個別公司給予租金紓緩，另有逾6成的商場業主更是完全沒有提供任何租金減免。組織認為第5波疫情對零售業造成沉重打擊，惟調查反映今波疫情下商場業主支援更遲緩、態度更強硬，促業主可盡快減租，與商戶共度時艱。

香港零售管理協會於本月18日至21日期間，概括性訪問了18間會員公司，覆蓋12個主要零售類別，包括2,800間店舖及3.2萬名員工，以調查主要商場業主的最新減租情況。

調查結果顯示，在21間主要的商場業主中，有提供較為廣泛減租的商場業主僅9.5%，此結果與協會於3月初時的調查結果相若，反映没有更多業主廣泛地向商戶提供減租；至於租金紓緩措施方面，則有28.5%商場業主向個別公司給予租金紓緩，但減租幅度相對較低，且覆蓋率有限。

此外，調查顯示有62%商場業主完全沒有給予任何租金減免，或最多只向1間受訪公司提供支援；有受訪公司亦反映，即便獲得業主減租，普遍只是1至2個月的短暫支援。

協會表示，第5波疫情的打擊比以往疫情更劇烈，惟調查反映商場業主今次的支援反而更遲緩、態度更強硬，故呼籲商場業主應盡快減租，與商戶共度時艱。