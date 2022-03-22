兩人自愛爾蘭香港入境列輸入個案　1男子乘金巴抵澳門後再度感染

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(22日)公布，兩名分別由菲律賓和澳洲入境的澳門居民，新冠病毒核酸檢測確診(呈陽性)，判定為輸入性無病徵感染者。另外，1名由香港回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測中招，被列為再度感染(復陽)個案，不納入澳門統計。截至現時，澳門錄得82宗新冠肺炎確診個案和62宗無病徵感染者。

新增的患者涉及由菲律賓經新加坡入境澳門的4歲女童，她是澳門居民，沒有接種新冠疫苗，上周三至上周五(16至18日)在菲律賓接受病毒檢測結果無中招，本周日(20日)乘坐TR385號航班、座位7A，由菲律賓前往新加坡。昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位5C入境，及後接受新冠病毒檢測結果確診，送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

另一名患者由澳洲經新加坡入境的51歲男性澳門居民，於去年7月、8月及今年2月接種3劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。上周六(19日)在澳洲接受新冠病毒檢測無染疫，本周日乘坐TR19號航班、座位46F，由澳洲前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位22F入境，接受檢測結果呈陽性，同樣送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

另外，1名由香港入境的36歲澳門男子，檢測呈陽性，被列為復陽個案，不納入澳門統計。該名人士是由香港回澳的澳門居民，於去年3月、4月和今年2月共接種3劑復必泰疫苗。昨日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內有效的無染疫證明；入境時再接受鼻咽拭子檢測，結果確診，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。他曾於3月5日在香港確診，被列為復陽個案，不納入澳門統計。