TVB前職員涉煽惑刑毀案續審　押後4.22結案陳詞

一名曾於無綫電視（TVB）任職之男子，涉嫌於2019年9月至11月期間，在網上連登討論區發布貼文，呼籲示威者損壞港鐵站閉路電視、「大裝修」美心食品、「狙擊」TVB藝人、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」等。他否認3項煽惑他人刑事毀壞罪，案件今天（22日）在觀塘裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇不作供自辯，案件押後至4月22日作結案陳詞。

26歲被告張建華，報稱技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解而摧毀香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。

控方今天傳召網絡安全及科技罪案調查科總督察陳慧詩（譯音）作供，以專家身份分析連登貼文術語的含意。她指自2019年起，連登有傾向使用「裝修」來暗示破壞商舖的行動。陳指涉案貼文見於連登，其標題為「黑心食品，繼續罷買，大裝修美心食品」，反映發文者不支持相關商舖，故此貼文中「大裝修」應指破壞性行為。辯方於盤問時，指連登討論區亦有「裝修連儂牆」字眼，故「裝修」不一定只指破壞，陳表示這須視乎語境而決定。

案件編號：KTCC 1334/2021