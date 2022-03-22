政Whats噏：沙田前區議員陳運通赴英　曾借議辧光城者開記招助查

陳運通(右起)、曾杰同丁仕元喺英國諾定成會面。

流亡英國嘅前區議員愈嚟愈多，當中有幾個仲係通緝犯添！佢哋喺英國都有定聚會，其中喺幾個前沙田區政成員、前沙田區議員嘅合照中，竟然發現一張新面孔。邊個？就係沙田前區議員陳運通，佢曾借出議員辦事處畀「光城者」開記者會，喺去年5月應警務處國家安全處嘅要求去警署助查。唔知佢今次去英國係同朋友短敍抑或長住呢？

沙田前區議員丁仕元同曾杰等人，都係已解散嘅沙田區政成員，亦已遠走英國。而丁仕元嘅Facebook(Fb)尋日貼文同上戴咗一張相，係佢哋喺諾定咸相聚，而陳運通都係座上客，佢哋當時喺度飲緊啤酒，陳運通同曾杰都豎起拇指，戴住Cap帽嘅陳運通面前嗰杯黑啤較為搶眼。

從呢張相所見，大家都笑容滿臉，丁仕元仲貼文話「沙田兄弟！諾定咸相聚，曾杰、陳運通」。

東網之前曾報道講過，陳運通喺舊年7月辭職後，形容係放緊「悠長假期」，而無所事事嘅後果就係體重暴增，擔心再肥落去嘅話，恐怕遲啲連腳趾都望唔到，所以佢決定做運動減肥。但依家就似乎打回原形嘞！事關佢嘅前同事，都係沙田前區議員黎梓恩喺網上留言，話「通爺圓咗」，明顯係話佢發咗福。

其實，喺佢辭職之前個多月，即係5月中旬，佢曾應警務處國家安全處嘅要求，就早前佢將自己嘅區議員辦事處借畀學生組織「光城者」，而去田心警署協助調查，同警方經過約3小時嘅會面後離開警署，並無到遭到拘控。佢重申當日借出場地只係予人方便，強調只係助查。

當時警方回覆東網查詢話警方喺5月上旬以「顛覆國家政權」罪拘捕4男1女。經調查後，警務處國家安全處人員手持法庭手令進入一名沙田區議員嘅辦公室進行搜證，行動中暫未有人被捕。

唔知陳運通係因為乜嘢原因離港赴英，亦唔知佢打算幾時返港？但係佢嘅Fb更新訊息去到3月17日，上載嘅都係一啲地區訊息同防疫資料，並冇交代佢已經去咗英國！