精簡土地發展方案年底交立會　議員斥發展局未讓公眾參與

發展局建議精簡發展程序，預計可縮短「生地」變「熟地」的法定及行政程序約2年至2年半時間。立法會發展事務委員會今(22日)討論有關事宜，會上多位議員促局方交代小型工程的準則，並直言除法定程序外，部門之間互相卸責為發展緩慢另一大主因，促各局應盡快協調。另有議員批評新建議未有平衡公眾參與度，認為政府有責任確保市民有機會提出上述意見。局方回應指，城規會聆聽公眾意見以書面陳述為主，並指符合程序公義，同時預計條例將於年內第4季交上立法會，即今屆政府無望處理有關條例。

新建議包括城市規劃委員會邀請公眾僅作一輪申述，並容許以預錄影片形式；以及縮短在大型道路、鐵路計劃和所有填海工程，處理反對意見的法定時限，包括訂明反對意見的回應次數上限等。會上多位議員要求局方交代小型工程的準則。議員狄志遠則直言，相信人數多寡前來公聽會對整個發展土地程序影響不大，又說要確保公眾能夠提出反對意見及上訴機會。

議員陳學鋒則認為新建議下，城規會缺乏對私人發展商及私人屋宇的監管，令居民權利難以保障，認為新建議只應適用於公營房屋項目。議員何君堯直斥，除法定程序及行政程序外，政府各部門各自為政，亦為發展緩慢另一主因，他形容如同「給予政府尚方寶劍，亦不會用來斬頭」

發展局局長黃偉綸回應，會明確訂立小型工程定義，同時聲稱建議主要針對法定及行政程序，至於其他問題例如部門之間協作亦會嘗試解決。他又指，城規會每年約有8成個案是公共房屋，未來會進一步上升至9成。