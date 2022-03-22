加路連山道擬建新區院大樓　造價58億

政府早前決定於加路連山道興建一座新區域法院大樓，並會把現時位於灣仔政府大樓的區域法院和家事法庭，以及位於油麻地的土地審裁處重置該處。新區院大樓將設有70個法庭，當中將設有兩個面積分別為300平方米的大型刑事法庭。司法機構政務處指按付款當日價格計算，工程項目所需費用估計為58億港元。

司法機構政務處提交立法會司法及法律事務委員會的文件指出，由於政府早前公布將把灣仔北3座政府大樓及港灣消防局用地，重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。因應以上工程，故政府決定興建新區院大樓，並指若獲得財務委員會通過撥款，預計工程在今年年中展開，2027年啟用。

文件指新區院大樓將適當採用天然光和綠化元素，並採用雙塔式設計，以保持附近地區空氣流通，避免「屏風效應」。相關設計亦有助保留現時位於用地中央的古樹名木。

新區院大樓涉及3.01萬平方米淨作業樓面面積，設有共70個法庭，較現時53個法增加17個。為處理涉及眾多被告人、律師代表、傳媒及旁聽公眾的法庭聆訊，當中將設有兩個面積分別為300平方米的大型刑事法庭。在情況許可下，於批出合約後的詳細設計階段與設計及建造合約承辦商探討如何可讓多於一個涉及較少被告人的聆訊靈活地共用大型刑事法庭。

此外，新區院大樓將實施中央保安檢查程序，法庭使用者在進入大樓時，須先行接受金屬探測器檢查，其隨身物品亦需接受保安檢查。